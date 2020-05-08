В Челябинске зафиксирован самый низкий индекс самоизоляции в стране

Несмотря на вынужденные ограничения, на улицах города много людей.

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Челябинск показал самый низкий индекс самоизоляции среди городов-миллионников по всей стране. По данным одноимённого сервиса компании «Яндекс» этот показатель в столице Южного Урала составляет 1,2 балла. Кроме того, Челябинск хуже всех соблюдает самоизоляцию и в пределах региона.







Индекс 1,2 означает, что на улицах находится очень много людей, что может дать толчок к распространению коронавируса как в городе, так и во всём регионе. Для сравнения, индекс самоизоляции в Москве находится на отметке в 2,8 балла, в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону он остановился на значении 2,3. В Челябинской области лучше всего ограничения переживают в Троицке, где «Яндекс» оценивает ситуацию в 1,9 баллов. Затем идут Магнитогорск, Копейск и Златоуст — 1,8 и 1,7 баллов соответственно. Однако и эти показатели являются незначительными.





Отметим, что только соблюдение самоизоляции позволит как можно скорее выйти из режима ограничений и приступить к их снятию. Об этом неоднократно заявляли как представители федерального и регионального правительств. Сейчас за соблюдением режима самоизоляции наблюдают сотрудники полиции.

«Когда наши жители не проявляют ответственность, тогда ответственность вынуждены проявлять работники полиции, которые работают без выходных и праздников»,— сказал ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Напомним, что сейчас режим самоизоляции в России продлён до 12 мая. Роспотребнадзором уже подготовлен трёхэтапный план выхода из ограничений, однако они могут быть отсрочены, а самоизоляция продлена, если эпидобстановка в стране будет ухудшаться. Для того, чтобы не допустить этого, важно оставаться дома и выходить на улицу только в случае крайней необходимости.