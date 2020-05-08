Решение о снятии режима самоизоляции в Челябинской области будет принято после майских праздников

В зависимости от показателей меры могут ужесточить.

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В Челябинской области пока не приняли решение о том, будет ли снят режим самоизоляции 12 мая. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер, отметив, что решение будет приниматься только на основе свежих статистических данных.

«Сегодня, 8 мая, принимать решение о снятии ограничительного режима, преждевременно, если учесть, что до 12 мая будет действовать режим нерабочих дней. Решение будем принимать на основе свежих, самых актуальных данных по заболеваемости и других показателей по состоянию на 11 мая. Базой будут являться показатели за предшествующие 7 дней, это половина инкубационного периода», — подчеркнул губернатор.

Выводы о том, готов ли регион или его отдельный район к снятию профилактических мер, будет приниматься на основе рекомендация Роспотребнадзора.

«Для принятия решения о возможном поэтапном снятии ограничений, мы, как другие регионы, анализируем три основных параметра: темп прироста заболеваемости, свободный коечный фонд и охват тестирования на COVID-19. Темп прироста по региону не превышает 5% в сутки. Но на 4 мая было выявлено сразу 87 заболевших. Надо смотреть на ситуацию в конкретных муниципалитетах. Расслабляться по прежнему нельзя, любой очаг может дать серьезный прирост. Наша задача — этого избежать», — отмечает Алексей Текслер.

Глава региона упомянул, что при ухудшении данных показателей, в Челябинской области могут ужесточить режим самоизоляции.