Кому в Челябинске идти в школу 20 января

Что решили с отменой занятий в мэрии

Рано утром 20 января температура в Челябинске держится на отметке −14 градусов. При такой погоде даже ребенок чувствует себя на улице очень комфортно. Власти решили не отменять занятия: сегодня в школу пойдут все ученики первой и второй смены.

«Двадцатого января занятия в школах города проводятся в обычном режиме», — сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Челябинска.

Очередное похолодание с отменой занятий возможно в ночь на субботу, 23 января, и в ночь на понедельник, 25 января.

Подробный прогноз погоды на среду уже выложен на нашем сайте.



