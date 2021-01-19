В Челябинской области прогнозируют сильный снег и метели

В ночь на 20 января ртутные столбики опустятся до −22 градусов

20 января в Челябинской области будет чуть теплее, чем сегодня, однако синоптики прогнозируют сильный снег, метели и порывистый ветер. Подробнее о погоде в среду рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

В ночь на 20 января в Челябинской области похолодает до −17, −22 градусов. Облачно с прояснениями, снег, местами сильный. Днем столбики термометров поднимутся до −14, −19 градусов. Облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, слабые метели. Ветер восточный с переходом на западный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске будет немного теплее. Ночью синоптики прогнозируют до −17, −19 градусов, снег, временами сильный. Днем 20 января ожидается −14, −16 градусов. Облачно, снег. Ветер восточный с переходом на западный от 5 до 10 метров в секунду.

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области предупреждает водителей о неблагоприятных погодных условиях и просит быть внимательными и осторожными на дорогах. В случае возникновения внештатных ситуаций необходимо обратиться по номерам 101 и 112.

Кроме того, редакция Первого областного информационного агентства оценила вероятность отмены занятий в школах Челябинска и области 20 января. Стоит ли школьникам учить уроки на завтра, читайте в нашем материале.