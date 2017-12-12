/ Техника и сотрудники ЦВО помогут вернуться на Землю трем космонавтам

Корабль «Союз» возвращается с МКС после 5 месяцев работы.

Вертолеты, самолеты и машины-амфибии из Центрального военного округа отправились в Казахстан. 14 декабря они будут принимать участие в посадке корабля «Союз МС-05», расположившись на оперативных аэродромах. Корабль вернет на Землю международный космический экипаж: космонавта Сергея Рязанского, астронавта НАСА Рэндолфа Брезника и астронавта Европейского космического агентства Паоло Несполи. Экипаж провел на МКС около 5 месяцев.

В обеспечении посадки задействовано 12 вертолетов Ми-8, три самолета Ан-26 и два Ан-12, а также 18 единиц автотехники, среди которых поисково-эвакуационные машины-амфибии высокой проходимости «Синяя птица». В операции принимают участие более 200 человек личного состава, в том числе бригада военных медиков Центрального военного округа. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ЦВО.

Летчики ЦВО уже 50 раз участвовали в посадке кораблей и эвакуировали свыше 200 космонавтов.



Напомним, корабль «Союз МС-05» стартовал 28 июля 2017 года. 29 июля он состыковался со станцией.