/ Техника ЦВО отправилась к месту посадки капсулы корабля «Союз МС-11»

На борту спускаемого аппарата находятся 3 космонавта.

Два вертолета Ми-8 и самолеты Ан-12 и Ан-26 Центрального военного округа вылетели в Казахстан к месту предполагаемой посадки капсулы корабля «Союз МС-11». Приземление было запланировано на сегодня, 25 июня. На землю вернулись космонавт Роскосмоса Олег Кононенко и астронавты Энн Макклейн и Давид Сен-Жак.



Два вертолета Ми-8 вылетели с аэродрома Байконур, два из Караганды и 8 из аэропорта Жезказгана. Также из Жезказгана вылетели два самолета Ан-12 и один Ан-26. Вертолеты доставят медицинскую бригаду и необходимое оборудование в зону предполагаемой посадки в 140 километрах юго-восточнее города Жезказган. Координаты капсулы передал самолет Ан-26, который засек сигналы радиомаяков, установленных на спускаемом аппарате. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ЦВО.



Отметим, что в поисково-спасательном обеспечении принимают участие около 200 военнослужащих Центрального военного округа, 12 вертолетов Ми-8, а также 4 самолета Ан-12 и Ан-26. Кроме того будут работать 20 единиц автотехники, среди которых 6 поисково-эвакуационных машин повышенной проходимости.

