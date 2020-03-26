На базе гарнизонов ЦВО развернули оперативные штабы

Военные силы РФ ожидает внезапная проверка.

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На базах гарнизонов в Центральном военном округе организованы оперативные штабы, в том числе и на базе Челябинского гарнизона. Это необходимо для проверки готовности военных к возможной ликвидации последствий ЧС, связанных распространением на территории округа инфекции.

Подобные проверки пройдут по распоряжению Главнокомандующего войсками РФ.

«В период с 25 по 28 марта проходит внезапная проверка органов военного управления, соединений, воинских частей Западного и Центрального военных округов, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, войск радиационной, химической и бактериологической защиты, инженерных войск и организаций медицинского обеспечения», — сообщает пресс-служба ЦВО.

Будут проверены составы сводных отрядов, отвечающих за ликвидацию последствий ЧС. Рассмотрят планы по проведению обсервации и карантина, взаимодействие военных с местными органами исполнительной власти, а также готовность гарнизона к госпитализации гипотетически заболевших служащих.