На Урале прошли учения перед встречей экипажа корабля «Союз МС-13»

Экипаж вернется 6 февраля.

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Специалисты поисково-спасательной и парашютно-десантной службы ЦВО участвуют в реализации госпрограмм по запуску и посадке космических кораблей. На аэродроме в Свердловской области прошли финальные учения по прыжкам с парашютом с вертолета в сложных метеоусловиях.

Авиационные спасатели из 12 воинских частей округа отработали десантирование с вертолетов Ми-8МТВ5-1 с высоты от тысячи до трех тысяч метров при температуре воздуха до −20 градусов и силе ветра около 10 м/с. Кроме того, военнослужащие отработали действия по оказанию помощи экипажу, который нештатно приземлился на космическом корабле.

«В учениях были задействованы четыре вертолета, военнослужащие совершили более 60 прыжков с парашютом. В ближайшее время специалисты поисково-спасательной и парашютно-десантной службы Центрального военного округа будут перебазированы в Казахстан для встречи экипажа „Союз МС-13“», — сообщили в пресс-службе ЦВО.

Посадка спускаемого аппарата «Союз МС-13» состоится 6 февраля. На Землю вернется международный экипаж в составе космонавта Роскосмоса Александра Скворцова, астронавта ESA Луки Пармитано и астронавта NASA Кристины Кук.