/ Южноуральцы пытаются вернуть деньги в «Челябэнергосбыте»

Жители региона по привычке называют старые реквизиты, оплачивая счета.

С первыми проблемами после смены поставщика электроэнергии столкнулись жители Челябинской области. Пока одни разбираются, почему на пришедших за июль квитанциях значатся новые реквизиты, другие по привычке отправляют деньги в «Челябэнергосбыт». В редакцию сайта «Первый областной» с такой проблемой обратились сразу два человека. Одни хотят вернуть деньги, уплаченные за месяц, а другие — накопленную переплату в несколько тысяч рублей.

Сегодня я пыталась выяснить вопрос о возврате переплаченных средств по оплате за электроэнергию. Дело в том, что произошла смена поставщика электроэнергии, и новый не желает отвечать по долгам предыдущего. В итоге в новой платежке в графе «Переплата» все обнулилось. Лично у меня было 9411 рублей. На заявление нет ответа более месяца. Средства не появились на моем расчетном счете. — пожаловалась сайту «Первый областной» Ирина Зезюкова.

Действительно, с 1 июля работа началась «с чистого листа». «Челябэнергосбыт» большой должник нового поставщика электроэнергии, «МРСК Урала». Так что финансовые вопросы прежней организации остаются без внимания новой.

Рассказываем, как получить назад средства со счетов «Челябэнергосбыта» или погасить перед организацией долг.

Что делать, если остался долг «Челябэнергосбыту»?

Ждать. В данный момент счета организации заблокированы. Поэтому деньги, даже если вы их направите, туда просто не поступят. Только после окончания судебного процесса можно будет вернуть долг «Челябэнергосбыту».

Что делать, если осталась переплата?

Нужно написать заявление о возврате денежных средств на имя гендиректора ПАО «Челябэнергосбыт» Олега Анатольевича Головина. К заявлению прикладывается:

копия паспорта;

чек об оплате;

банковские реквизиты, на которые требуется перевести деньги.

Заявление необходимо направить по адресу: 454 091, город Челябинск, улица Российская, 26.

Деньги поступят, как только счета организации разблокируют.

Что делать, если нужен перерасчет?

Нужно написать заявление с просьбой произвести перерасчет на имя гендиректора ПАО «Челябэнергосбыт» Олега Анатольевича Головина. В заявлении указывают:

показания прибора учёта на 30.06.2018 г;

адрес проживания (прописки), по которому необходимо сделать перерасчёт;

номер лицевого счёта — 10 знаков (указан в квитанции);

контактный телефон.

Что делать, если я оплатил счет после 1 июля по реквизитам «Челябэнергосбыта»?

Есть два варианта. Либо обратиться в отделение банка, где проходила оплата (например, «Челябинвестбанк», если пользовались системой «Город»). Там нужно написать заявление о возврате средств, приложить чеки, подтверждающие оплату. Однако в банках за это может взиматься комиссия.

Другой вариант — обратиться непосредственно в «Челябэнергосбыт» (улица Российская, 26). Там нужно написать соответствующее заявление, приложив копию паспорта, чека оплаты и номер счета, на который нужно вернуть деньги.