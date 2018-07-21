/ Южноуральцы могут передать показания за электроэнергию четырьмя способами

Оплату за июль будет принимать «МРСК Урала».

Уже через 2 недели южноуральцы получат первые квитанции за электричество, в реквизитах которых будет значиться ОАО «МРСК Урала». Чтобы сумму, которую необходимо оплатить, начислили правильно, жителям Челябинской области предлагают самостоятельно передавать показания счетчика. Сделать это можно сразу четырьмя способами:

позвонить по телефону-автоответчику и следовать инструкциям автоинформатора: 8−800−1000−172;

зайти на сайт «МРСК Урала» и в разделе «Клиентам-Энергосбытовая деятельность-Челябинская область-Передача показаний» ввести номер лицевого счета и показания прибора учета;

заполнить ведомость для сбора показаний в расчетных центрах;

отправить показания прибора учета на электронную почту: sbyt74@che.mrsk-ural.ru. Их принимают до 23 числа расчетного месяца.

Для организации своевременного приема платежей от населения за потребленную электроэнергию с 1 июля 2018 года энергетики ОАО «МРСК Урала» организовали работу с крупнейшими банками и расчетно-кассовыми организациями Челябинской области. Так, в ближайшее время жители Южного Урала смогут платить за электроэнергию в отделениях Сбербанка, Челябинвестбанка (Система «Город»), Челиндбанка, ФГУП «Почта России» на территории всей Челябинской области. — сообщили сайту «Первый областной» в «МРСК Урала».

Напомним, с 1 июля в Челябинской области сменился поставщик электроэнергии. Вместо «Челябэнергосбыта», оказавшегося в долгах на 4 миллиарда рублей, услуги теперь поставляет «МРСК Урала». Первые квитанции от этой компании придут в начале августа. Новый тариф составит 3 рубля 13 копеек за один киловатт-час. Это ожидаемое изменение. Жителям Челябинской области, собирающимся оплачивать счета за июнь, напоминают: деньги отправятся в адрес старого поставщика, «Челябэнергосбыта». Поэтому платить нужно только за отчетный месяц. В квитанциях за июль должны быть реквизиты новой компании. Это обязательно нужно проверить, отправляясь платить по счетам.