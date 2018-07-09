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/ Южноуральцам объяснили, кому платить за свет после смены поставщика электроэнергии

Южноуральцам объяснили, кому платить за свет после смены поставщика электроэнергии

Потребителям нужно внимательно читать реквизиты на квитанциях.
сегодня в 17:38
  |  Общество

С 1 июля в Челябинской области сменился поставщик электроэнергии. Вместо «Челябэнергосбыта», оказавшегося в долгах на 4 миллиарда рублей, услуги теперь поставляет «МРСК Урала». Первые квитанции от этой компании придут в начале августа. Новый тариф составит 3 рубля 13 копеек за один киловатт-час. Это ожидаемое изменение.

Жителям Челябинской области, собирающимся оплачивать счета за июнь, напоминают: деньги отправятся в адрес старого поставщика, «Челябэнергосбыта». Поэтому платить нужно только за отчетный месяц.

Энергетики «МРСК Урала» просят потребителей не производить авансовые платежи за июль 2018 года на счета ПАО «Челябэнергосбыт» в связи с лишением данной компании статуса гарантирующего поставщика. Если вы уже уплатили аванс за июль 2018 года, либо у вас есть переплата за предыдущие периоды, необходимо написать заявление в адрес ПАО «Челябэнергосбыт» для возврата авансового платежа. — рассказали сайту «Первый областной» в «МРСК Урала».

В квитанциях за июль должны быть реквизиты новой компании. Это обязательно нужно проверить, отправляясь платить по счетам.

Также потребителям советуют внимательно следить за обновлениями раздела, посвященного Челябинской области, на официальном сайте «МРСК Урала». Там в скором времени появится информация о каналах передачи показаний за свет. Раньше эти данные принимал бот в Телеграм-канале, а также операторы по номерам, указанным в квитанции.

Сейчас все вопросы можно задать по номеру 8 800 2501 220. Звонок бесплатный.

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Комментарии

Недовольный
19:47, 09.07.2018
ну что за 32расы, накуя какие-то заявления писать, че лять заняться больше нечем, они банкроты а мы напрягайся, пущай сами куда надо переводят!

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