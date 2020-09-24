Цифры понемногу растут: коронавирус выявлен у 82 жителей Челябинской области

109 южноуральцев выздоровели за прошедшие сутки.

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82 новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в Челябинской области на утро четверга, 24 сентября. Такую статистику приводит министерство здравоохранения региона. По ней же общее число заболевших за весь период пандемии увеличилось до 16 248, а из 82 новых случаев за последние сутки, 5 — школьники.



«Больных COVID-19 — 3 132 человека. За прошедшие сутки выписаны 109 человек. Всего 12 615 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 590 376. За прошедшие сутки — 4 771 тестов. Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19 — 1»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

От коронавируса как от основного заболевания, погиб 1 человек — 56-летняя пациентка. Также COVID-19 был обнаружен ещё у двоих умерших — это женщины 75 и 80 лет.

«За прошедшие сутки умерли 3 человека. От COVID-19: пациентка, 56 лет. От других причин: злокачественное новообразование, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациентка, 85 лет; сахарный диабет, атеросклероз коронарных артерий, ковид сопутствующий — пациентка, 70 лет»,— добавили представители минздрава.

По 4 октября в Челябинской области сохраняется режим повышенной готовности, также продолжает действовать обязательный масочный режим. Ранее, в связи с новым ростом заболеваемости COVID-19 первый вице-губернатор Ирина Гехт подчеркнула, что в регионе вновь могут ужесточить ограничительные меры. Это зависит в первую очередь от отношения самих жителей к текущим нормам.