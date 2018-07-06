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/ «Натали Турс» вернет домой своих туристов до середины июля

«Натали Турс» вернет домой своих туристов до середины июля

В процессе готовы задействовать фонды «Турпомощи».
сегодня в 09:36
  |  Общество

Клиенты «Натали Турс», отпуск которых оказался испорчен из-за финансовых проблем компании, вернутся домой в течение двух недель. Всего за рубежом сейчас находятся 3500 человек, приобретавших путевки у «Натали Турс». Ростуризм предполагает, что у некоторых могут оказаться неоплаченными обратные билеты. В таком случае ведомство планирует задействовать фонды «Турпомощи».

Глава Ростуризма Олег Сафонов завил журналистам, что если у кого-то из туристов нет обратных билетов, будут задействованы фонды «Турпомощи», которые составляют 1 млрд рублей. «Мы гарантируем, что все туристы будут вывезены». — передает Интерфакс.

Напомним, 30 июня «Натали Турс» отменила чартерные программы в несколько европейских стран. Все же прилетевшие туда туристы узнали, что отели остались не оплачены. Таким образом, пострадали 3,5 тысячи клиентов компании. Глава «Натали Турс» заявил, что продажи новых туров прекращаются, а все подтвержденные туры аннулируются до 1 октября. Компания отказывается объявлять себя банкротом.

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