/ «Натали Турс» объявил об аннулировании всех турпутевок

Маленькую прибыль от клиентов связывают с проведением в России мундиаля.

Сегодня, 4 июля, стало известно о проблемах туристической фирмы «Натали Турс». Компания заявила, что не может обеспечить исполнение всех обязательств перед клиентами, оплатившими ее услуги. Это значит, что с этого дня подтвержденные туры аннулируются.

Все заказы и услуги будут аннулированы на период с 4 июля 2018 года по 30 сентября 2018 года включительно. Операционная деятельность компании осуществляется в рабочем режиме. — заявил глава туроператора «Натали Турс» Владимир Воробьев.

Компания специализируется на европейских направлениях — Испании, Италии и Греции. Были также путевки на Кубу. В итоге туристы остались без мест для проживания: прибыв на отдых, они получили информацию, что номера в отелях не оплачены. Туристам предложили заново оплатить услуги, а по возвращении получить эту дополнительную сумму назад.

Так как оплата по регулярным рейсам прошла и билеты у людей есть, мои рекомендации — повторно оплатить отель. Обязательно нужно брать подтверждающие документы и сразу подавать на возврат денежных средств. Если есть отказ от поездки — это испорченный отпуск. Вернуть всю сумму не получится. Если билет выписан, мы получаем не всю часть. — говорит гендиректор туристической компании «Дан» Карина Бердичевская.

Представители туристической сферы говорят, что проблема, с которой столкнулась компания «Натали Турс», возникает часто. Клиентов становится меньше, соответственно, бюджет компании сокращается. Однако не в середине лета и не так неожиданно: обычно все готовы к старту такого «сезона».

Подобные проблемы обычно начинаются у крупных компаний в августе и заканчиваются в сентябре, туроператоры ощущают нехватку ликвидности. До июля активов хватает, а потом денежных поток от клиентов заканчивается. Обычно такие убытки крупные игроки закрывают в течение сезона. Но в этом году процесс раньше начался. Вполне возможно, что это из-за Чемпионата мира. Все, кто ориентирован на заграничные туры, особенно остро это ощутили. — рассказал радио «Business FM Челябинск» директор компании «Вита Трэвел» Алексей Ципордей.

Сейчас компания планирует возобновить продажу туров через одну-две недели. Топ-менеджеры проводят оперативное совещание для согласования дальнейших действий. Также представители компании предупреждают, что поездки, запланированные после 1 октября, остаются в силе.