/ Приобщиться к агротуризму призывают челябинских школьников

Дети в «полевых условиях» узнают об особенностях живой природы.

На ферме под Челябинском развивают детский агротуризм. Проект «Юный фермер» реализуется на территории комплекса «Семейное подворье», который расположился неподалеку от «Рифея». Таким образом на небольшом удалении находятся разнообразные варианты для досуга. На ферме в распоряжении школьников есть контактный зоопарк с мини-коровой, осликом, курами и павлинами, игровая площадка.

В советские годы практически за каждой школой был закреплен сад или земельный участок, детей привлекали к сельскому труду. Сейчас все это позабыто, а ведь именно в школе человек определяется с будущей профессией. В нашем летнем фермерском лагере ребята погружаются в деревенскую жизнь: когда они приходят, часто даже не знают, что яйца от курицы берутся. А у нас они сами и яйца из-под несушек в корзинку соберут, и яичницу на сковороде пожарят. — рассказал сайту «Первый областной» инвестор Владимир Бекишев.

Также в планах у предпринимателя возведение кафе, оформленного как домик хоббита, бани с уличными купелями и гостевого дома. Кроме того, челябинцы смогут приобрести свежие и экологичные продукты в магазине фермерской продукции или мини-сыроварне.