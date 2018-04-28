Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.73 +0.13 75.76 -0.42
Челябинск
сейчас
 
+16 °C
завтра
 
+10 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Приобщиться к агротуризму призывают челябинских школьников

Приобщиться к агротуризму призывают челябинских школьников

Дети в «полевых условиях» узнают об особенностях живой природы.
сегодня в 11:31
  |  Общество

На ферме под Челябинском развивают детский агротуризм. Проект «Юный фермер» реализуется на территории комплекса «Семейное подворье», который расположился неподалеку от «Рифея». Таким образом на небольшом удалении находятся разнообразные варианты для досуга. На ферме в распоряжении школьников есть контактный зоопарк с мини-коровой, осликом, курами и павлинами, игровая площадка.

В советские годы практически за каждой школой был закреплен сад или земельный участок, детей привлекали к сельскому труду. Сейчас все это позабыто, а ведь именно в школе человек определяется с будущей профессией. В нашем летнем фермерском лагере ребята погружаются в деревенскую жизнь: когда они приходят, часто даже не знают, что яйца от курицы берутся. А у нас они сами и яйца из-под несушек в корзинку соберут, и яичницу на сковороде пожарят. — рассказал сайту «Первый областной» инвестор Владимир Бекишев.

Также в планах у предпринимателя возведение кафе, оформленного как домик хоббита, бани с уличными купелями и гостевого дома. Кроме того, челябинцы смогут приобрести свежие и экологичные продукты в магазине фермерской продукции или мини-сыроварне.

Общество
Новорожденному ослику в Челябинском зоопарке выбрали имя
24.04.2018
Новорожденному ослику в Челябинском зоопарке выбрали имя
Общество
Гамаки, мячи и гантели нужны питомцам Челябинского зоопарка
20.04.2018
Гамаки, мячи и гантели нужны питомцам Челябинского зоопарка
Общество
Прыткий ослик родился в челябинском зоопарке
17.04.2018
Прыткий ослик родился в челябинском зоопарке
Общество
Перезимовавшие обитатели челябинского зоопарка вышли из спячки
01.04.2018
Перезимовавшие обитатели челябинского зоопарка вышли из спячки
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
60-летняя женщина погибла после столкновения «Матиза» с деревом на Южном Урале
сегодня в 14:41
60-летняя женщина погибла после столкновения «Матиза» с деревом на Южном Урале
Происшествия
Нетрезвый «террорист» на час остановил поезд на станции в Челябинске
сегодня в 14:16
Нетрезвый «террорист» на час остановил поезд на станции в Челябинске
Спорт
Троицк намерен войти в книгу рекордов Гиннесса с плавательным марафоном
сегодня в 14:02
Троицк намерен войти в книгу рекордов Гиннесса с плавательным марафоном
Общество
Электрички изменили график движения на праздники на Южном Урале
сегодня в 13:40
Электрички изменили график движения на праздники на Южном Урале
Общество
Южноуральцев предупреждают о надвигающемся сильном шторме
сегодня в 13:04
Южноуральцев предупреждают о надвигающемся сильном шторме
Общество
Торжественные встречи с ветеранами пройдут во всех муниципалитетах Южного Урала
сегодня в 12:37
Торжественные встречи с ветеранами пройдут во всех муниципалитетах Южного Урала
Общество
Tele2 приглашает челябинцев принять участие в благотворительном заплыве
сегодня в 12:07
Tele2 приглашает челябинцев принять участие в благотворительном заплыве
Происшествия
Спрятанная на потолке граната остановила работу челябинского электровозоремонтного завода
сегодня в 12:02
Спрятанная на потолке граната остановила работу челябинского электровозоремонтного завода
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6