/ У челябинского педагога на отдыхе в Италии случился инсульт

Для транспортировки женщины на родину необходим спецборт.

59-летняя педагог из Челябинска Светлана Сергеева улетела на итальянский курорт в Римини 14 июля. Уже на следующий день ей резко стало плохо. Женщину госпитализировали и поставили диагноз ишемический инсульт. У больной нарушена речь и затруднено передвижение. Страховка, которую челябинка оформила перед вылетом, не покрывает расходы на транспортировку клиентки спецбортом.

По показанию врачей клиники транспортировка общим рейсом невозможна, нужен специальный транспорт с медперсоналом. Связь пока держим через мамину сестру, которая тоже находится там. — сообщил сын Светланы Михаил.

С просьбой помочь в транспортировке родные женщины обратились в региональный Минздрав. Там пообещали разобраться в ситуации и по возможности оказать содействие.

На сегодняшний момент обращение написано, оно поступило в Министерство здравоохранения, будет подготовлен запрос в клинику о состоянии пациентки для принятия решения о транспортабельности или нетранспортабельности, дальше будет организована необходимая работа. — пояснила начальник Управления организации медицинской помощи взрослому населению Ольга Киселева.

Нахождение в итальянской клинике и медицинскую помощь пока покрывает страховая компания. После того, как лимит будет исчерпан, расходы могут лечь на плечи родных.