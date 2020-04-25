Глава Роспотребнадзора считает необходимым продлить режим самоизоляции

Анна Попова считает, что двух инкубационных периодов недостаточно.

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что продлить режим обязательной самоизоляции необходимо на все майские праздники. Об этом она заявила во время совещания заместителя председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой с ведущими эпидемиологами и вирусологами.

«Нельзя останавливаться на середине пути. Мы находимся в фазе жёстких ограничительных мер всего два инкубационных периода этого заболевания. Для того, чтобы остановить, окончательно быть уверенным, что мы проходим точку невозврата, этого крайне мало. Нужен как минимум третий инкубационный период, нужно очень чётко соблюдать эти меры, которые были предписаны. Тогда мы будем уверены, что та динамика, которая сегодня намечается, будет позволять удерживать ситуацию и постепенно возвращаться к нормальной жизни»,— сказала Анна Попова.

Также она добавила, что принятые меры по разобщенности населения эффективны, а развертывание коек для больных, лечение коронавирусной инфекции и её изучение — это очень важно, и даже иностранные коллеги интересуются, чем Россия руководствуется в борьбе с новой инфекцией.

«Сохранить здоровье граждан — эта наша основная задача на сегодняшний день, ведь мы ещё не знаем всех рисков этой инфекции, что потом будет с теми, кто сейчас, например, бессимптомно переносит COVID-19»,— добавила глава Роспотребнадзора.

Напомним, на сегодняшний день в России подтверждено более 68 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией.