Из самоизоляции Челябинская область будет выходить в три этапа

В данный момент действует лишь первый из них.

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Сегодня, 22 апреля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о том, что регион будет выходить из режима обязательной самоизоляции в три этапа.

Первым этапом является открытие сфер экономики с низким уровнем социальных контактов: это, в основном, индивидуальные услуги качества жизни, где можно полностью контролировать соблюдение всех профилактических мер. К этой категории относятся стоматологии, парикмахерские и многие другие. Решения уже приняты.

«Далее на этом же этапе возможно открытие ряда магазина непродовольственных товаров с обязательным соблюдением всех правил профилактики для персонала, помещений, клиентов. В первую очередь, важно соблюдать социальную дистанцию. Мы видим, как это работает в других странах. Мы также в недалекой перспективе рассматриваем очереди за пределами магазинов», — заявил глава Челябинской области.

Вторым этапом, по словам Алексея Текслера, будет являться работа отраслей со средним уровнем социальных контактов: более крупные магазины, фитнес-клубы, предприятия общественного питания и ряд других.

«Все зависит от нас, как и раньше. Зависит от той статистики, которая будет и, соответственно, от той динамики по заражению, которую мы будем иметь. Мы прорабатываем все инструкции для такого рода учреждений. Возможность полного контроля с соблюдением профилактических мер для сфер услуг. Когда увидим, что такая возможность у нас есть — решение будем принимать. По опыту западных стран, от двух до четырех недель уходит на первый и второй этапы», — подчеркнул Алексей Текслер.

А вот в третий этап входят сферы с высоким уровнем контактов. Это более поздняя перспектива, и о ней пока говорить слишком рано.