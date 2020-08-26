В Верхнем Уфалее взорвали трубы «Уфалейникеля»

Уфалейцы собрались на Волчьей горе, чтобы увидеть обрушение.

Послушать 00:00

В Верхнем Уфалее сегодня, 26 августа 2020 года, произвели подрыв двух труб закрывшегося завода «Уфалейникель». О проведении взрывных работ сообщила пресс-служба администрации города.

«26 и 27 августа 2020 года персоналом ООО „РегионСтройМонтаж“ будут производиться работы по направленному обрушению дымовых труб и скрубберов на территории промышленной площадки ООО „Полимет Инжиниринг“ взрывным способом», — отмечают в пресс-службе города.

На данный момент на Волчьей горе в Верхнем Уфалее собрались местные жители. Для них обрушение труб завода, который проработал почти сто лет. На прощание с эпохой пришли и ветераны, работавшие на «Уфалейникеле».

Отметим, что после первого взрыва, основание трубы не разрушилось, опала только ее верхняя часть. Вторая же труба, после взрыва, завалилась набок.