Режим повышенной готовности в Челябинской области продлён до 6 сентября

Постановление подписал Алексей Текслер.

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Режим повышенной готовности в Челябинской области продлён до 6 сентября. Соответствующее распоряжение, сегодня, 21 августа, подписал Алексей Текслер. Оно было опубликовано на сайте правительства региона.



«Распоряжение о продлении режима повышенной готовности подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Согласно документу, режим повышенной готовности продлен до 6 сентября 2020 года. Для граждан старше 65 лет продолжает действовать рекомендация по соблюдению самоизоляции. Решение даёт возможность продления больничных листов данной возрастной категории», — рассказали «Первому областному» в пресс-службе правительства области.

Напомним, на этой неделе губернатор опубликовал распоряжение о снятии ряда ограничений. Так, со среды, 19 августа, в Челябинской области можно посещать массовые мероприятия. На них сможет присутствовать до 35% от расчетной вместимости помещений. Также с 1 сентября на Южном Урале заработают кинотеатры.

Согласно официальной статистике на утро пятницы, 21 августа подтверждено 73 случая COVID-19. 154 человека излечились от заболевания за прошедшие сутки. Всего за период пандемии вирус нашли у 13 669 южноуральцев, 10 205 из которых уже выписаны из больниц.