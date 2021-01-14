Верхний Уфалей и Екатеринбург свяжет рельсовый автобус

В компании-перевозчике считают, что это повысит качество обслуживания пассажиров

На маршруте Верхний Уфалей — Екатеринбург вместо поездов с вагонами на локомотивной тяге с 15 января раз в неделю будет курсировать рельсовый автобус «Орлан» (модель РА-3 ).

«„Орлан“ — современный дизель-поезд малой составности (рельсовый автобус) отечественного производства, используемый на неэлектрифицированных участках железных дорог. В движение состав приводит мощная, экономичная и достаточно тихая дизель-гидравлическая силовая установка. Каждый вагон оборудован климатической установкой с системой очистки и обеззараживания воздуха. В салоне — мягкие сиденья, широкие багажные полки, светодиодное освещение, информационные табло. Рельсовый автобус адаптирован для нужд маломобильных пассажиров. В головном вагоне для удобства посадки и высадки предусмотрен подъемник для кресел-колясок, оборудовано специализированное место и санитарный модуль»,

— сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании.

Из Верхнего Уфалея рельсовый автобус «Орлан» (рейс №6643) будет выезжать в 14:25. Из Екатеринбурга (рейс № 6640) — в 10:05. Стоимость проезда составляет 190 рублей 40 копеек. Действуют льготы для детей, школьников, кадетов и студентов. Состав будет останавливаться на всех остановках между городами. Время в пути — почти три часа.