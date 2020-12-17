Алексей Текслер отправился в рабочую поездку в Магнитогорск на «Ласточке»

Завтра губернатора ждет рабочая программа

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправился в Магнитогорск, где 18 декабря его ждет рабочая программа. Добираться до города он будет на новом скоростном поезде «Ласточка».

В поезде глава региона встретится с директором ЮУЖД Анатолием Храмцовым. Они обсудят ближайшие планы и подпишут соглашение о сотрудничестве. Также губернатор оценит все преимущества нового транспорта.

В Магнитогорске Алексей Текслер встретится с главой города Сергеем Бердниковым. Вместе они посетят парк у Вечного огня и оценят его благоустройство, а также увидят бульвар «Огни Магнитки».

Напомним, первый торжественный запуск «Ласточки» состоялся 5 ноября. Поезд курсирует по маршруту Челябинск — Магнитогорск.