Южноуральцы выбирают «Ласточку» для междугородних поездок

Пятничные рейсы показывают полную загруженность.

Жители Челябинской области активно пользуются возможностью перемещаться между населенными пунктами с помощью скоростного электропоезда «Ласточка». Билеты на него раскупают на 100 процентов, а иногда превосходя это значение.

«Две недели подряд пятничные рейсы бьют рекорды: 13 ноября заполняемость „Ласточки“ составила 119%, а 20 ноября — 123%. Такое возможно за счет большого количества входящих на остановках пассажиров», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта.

Приобрести билеты на скоростной поезд можно в пригородных кассах железнодорожного вокзала и на сайте Свердловской пригородной компании.

Напомним, что запуск первой «Ласточки» состоялся 5 ноября 2020 года. Электропоезд следует из Челябинска в Магнитогорск, останавливаясь в Троицке, Тамерлане и Карталах.