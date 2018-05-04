/ Кадры «Живой победы» воссоздали на Челябинском тракторном заводе

Организаторы проекта готовятся к открытию выставки в канун Дня Победы.

Десять заводчан стали героями исторической реконструкции в Челябинске. Съемки прошли на территории Челябинского тракторного завода с опытным образцом ИС-3 в рамках акции «Живая Победа». Чтобы воссоздать атмосферу, заводских рабочих одели по стилю 40-х годов и расставили на башне танка, как на историческом снимке.

Меня побудило сниматься то, что танк, который видим на фотографии, изготавливался в годы войны на заводе, где я сегодня работаю, где трудились мои родители. А мой дед воевал и не вернулся с фронта. На старом снимке заводские испытатели ремонтируют танк, и мы сегодня как будто делали это. Можно сказать, прикоснулись к истории.

— рассказала сайту «Первый областной» участник съемок на ЧТЗ Андрей Сайдуллин.

8 мая 2018 года в Челябинском государственном институте культуры (ул. Орджоникидзе, 32А, корпус 2) откроется выставка проекта «Живая Победа».