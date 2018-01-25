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/ Присяжные вынесли вердикт челябинке, осужденной за убийство полугодовалой дочери

Присяжные вынесли вердикт челябинке, осужденной за убийство полугодовалой дочери

Женщину признавали не заслуживающей снисхождения.
сегодня в 14:02
  |  Общество

Присяжные заседатели вынесли вердикт по делу челябинки Алены Лымарь, осужденной за убийство полугодовалой дочери на 8 лет. Установлено, что женщина не пожелала исполнять свои родительские обязанности и забила ребенка. Врачи обнаружили на голове малыша не менее 4 ударов.

24 января 2018 года в Постоянной сессии Челябинского областного суда в Магнитогорске вынесен обвинительный вердикт коллегией суда присяжных по уголовному делу по обвинению Алены Чеченевой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ. Кроме того, Чеченева признана не заслуживающей снисхождения. — сообщили сайту «Первый областной»

Напомним, в ноябре 2015 года челябинка Алена Лымарь (Чеченева) была приговорена к 8 годам лишения свободы за убийство полугодовалой дочери. Женщина потребовала пересмотра ее дела судом присяжных. Несмотря на запрет его проведения для женщин, поскольку слабый пол защищен от пожизненного заключения, процесс состоялся.

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