Верба на Таганае зацвела раньше срока

За 20 лет наблюдения это самая ранняя дата

В Челябинской области в национальном парке «Таганай» заметили изменения в цветении вербы — она распустилась на 10 дней раньше среднемноголетнего срока. Об этом рассказали в пресс-службе нацпарка.



«И эта дата — самая ранняя за всю 20‑летнюю историю наблюдения. Возможно, причина тому — глобальное потепление, которое в национальном парке ощущается в виде повышения средних температур и сдвижения сроков наступления сезонов», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, снег в нацпарке начал таять на 26 дней раньше обычного.

«Почуяв весну, еще в середине января запели первую брачную песнь большие синицы, в первой декаде февраля призывную барабанную дробь к самке выдал большой пестрый дятел, а 20 марта „замяукали“ сойки — так самцы, вероятно, привлекают своих избранниц», — добавили в нацпарке.

На Таганае сейчас ждут оживления муравейников и появления подснежников.