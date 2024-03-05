Нацпарку «Таганай» исполнилось 33 года

В 2023 году его посетило более 270 тысяч туристов

Сегодня, 5 марта, исполнилось 33 года со дня образования национального парка «Таганай» в Челябинской области возле Златоуста. В этом году там сделают новую туристическую станцию. О планах по развитию инфраструктуры рассказали в пресс-службе нацпарка.



«Сегодня национальному парку „Таганай“ исполняется 33 года. И я от души поздравляю всех нас с этим событием. Для каждого, кто хотя бы раз побывал здесь, Таганай становится местом, куда хочется возвращаться. И сберечь его — наша общая задача», — сказала и. о. директора национального парка «Таганай» Евгения Дунаева.

В 2023 году нацпарк посетили на 37 тысяч человек больше, чем в 2022-м.

«В прошлом году Таганай принял больше 270 тысяч гостей. И даже если каждый из них дошел хотя бы до Большой Каменной реки, то получится, что все вместе они 67 раз обогнули нашу планету по экватору или 7 раз дошли до Луны», — рассказали в пресс-службе.

Таганай участвует в нацпроекте «Туризм и индустрия гостеприимства». Это позволило улучшить инфраструктуру. Например, в эколого-туристическом комплексе на Семибратке сделали теплые беседки для отдыха, на одной из смотровых площадок установили обзорный бинокль, а на тропе сделали переходы для тех, кто не хочет идти весь маршрут, уточнили в пресс-службе.

Этим летом на Таганае сделают новую туристическую станцию — место повышенной комфортности. Там будет четыре шестиместных жилых модуля и санузел. В будущем это решение расширят на другие приюты.

Добавим, в приюте «Таганай» установят четырех- и шестиместные палатки для туристов.

В нацпарке сделали 800-метровую тропу с настилом «На краю леса», вдоль которой установили информационные и интерактивные стенды. Рядом также открыли экоцентр. Кроме того, на Таганае также оборудовали новые места отдыха, кострища и переносные мангалы.

Напомним, нацпарк «Таганай» образован 5 марта 1991 года на границе Европы и Азии — возле Златоуста. Его площадь составляет 568 квадратных километров.