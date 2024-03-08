На Таганае и Иремеле открыли круглосуточные посты спасателей

В эти дни в горах ожидают большой поток туристов

Спасатели областной поисково-спасательной службы заступили на круглосуточное дежурство в национальном парке «Таганай» и в природном парке «Иремель», сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе организации.

Спасатели будут дежурить непосредственно на туристических маршрутах в горах. В случае непредвиденных ситуаций это поможет сократить время прибытия помощи. Спасательные посты будут открыты с 8 по 10 марта. Вызвать подмогу можно по телефону «112».

Чтобы отдых в горах запомнился только хорошим, спасатели советуют туристам выбирать одежду и обувь по погоде, изучить район путешествия до выхода в горы, а также корректировать свой маршрут в зависимости от прогноза погоды, которая весной очень капризна.

В последние длинные выходные национальный парк «Таганай» и национальный парк «Иремель» приняли 736 туристов, в том числе 50 детей. Двоим понадобилась помощь спасателей.