«Венер» переехал в Государственный исторический музей Южного Урала

Ранее скульптура находилась возле управления архитектуры.

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В уже далеком 2014 году Челябинску была подарена скульптура «Венер» в духе постмодернизма. Ее тут же установили возле управления архитектуры, но не все жители города смогли принять «Венера», которого создал скульптор из Финляндии Камиль Сафиуллин.

Выбранное изначально место оказалось не очень удачным, поэтому от вице-мэра Челябинска Сергея Авдеева поступило предложение о «переезде» скульптуры в Государственный исторический музей Южного Урала. Директор музея Владимир Богдановский сразу же отреагировал на это.

«В первую очередь мы приведем скульптуру в первоначальный вид — за шесть лет „Венер“ заметно потускнел. Это очень достойная работа, уверен, здесь, в новом месте и другом контексте она „заиграет“, и публика сможет оценить ее достоинства. Не исключаю, что „Венер“ даже станет полноценной достопримечательностью. Мы рады, что наша коллекция арт-объектов пополняется», — поделился Владимир Богдановский.

«Венера» установили на площадке у музея со стороны набережной реки Миасс. Там уже экспонируются несколько работ скульптора Ивана Тряпицына в похожей стилистике, поэтому и эта выглядит вполне органично.

Директор музея также отмечает, что в перспектива эта арт-площадка может быть самостоятельным парком современной скульптуры. И Владимир Богдановский приглашает талантливых и оригинальных художников и скульпторов к сотрудничеству.