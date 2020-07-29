На территории Челябинского цинкового завода открыли музей

Он расположился в здании старого депо.

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Челябинский цинковый завод открыл собственный музей. Он расположился на в здании старого депо. Идея о создании объекта появилась ещё в прошлом году. К 85-летию ЧЦЗ руководство отреставрировало помещение и закупило стеллажи.



Дизайнерами было принято решение сохранить внутренний облик. Более того, за счёт стиля лофт создаётся дополнительный эффект старины. Как рассказали представители завода, экспозиция переносилась в здание в течение года.

«К юбилею постарались перенести сюда всю экспозицию, отремонтировать. Здесь натуральный бутовый камень оставили. Оставили рельсы, которые в сое время здесь были»,— отметил директор по работе с персоналом и административным вопросам Челябинского Цинкового Завода Константин Розенберг.

Однако попасть в музей обычные челябинцы не смогут, поскольку он находится на территории завода, являющегося режимным объектом. В него планируется проводить экскурсии для гостей предприятия и иностранных коллег. Здесь же теперь проводят собеседования при устройстве на работу.

Отметим, в 2020 году планируют закончить работы на втором этаже. Там разместят фотографии передовиков производства. Уже облагородили территорию около музея: сделали дорожки, клумбы, поставили скамейки и разбили небольшой сквер.