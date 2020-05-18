Алексей Текслер поздравил работников музеев с их профессиональным праздником

Даже в пандемию культура и история не должны уходить на второй план.

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18 мая отмечается Международный день музеев. И к этому культурному событию всегда приурочено проведение множества тематических фестивалей, одним из которых является знаменитая «Ночь музеев». Но в этом году все перешло в онлайн-формат, в том числе и празднование этого культурного дня.

Но ничего не должно омрачить профессиональный праздник работникам музеев. Ведь их в Челябинской области сотни и в разных направлениях: художественных, краеведческих, военно-исторических, отраслевых, именных. Именно стараниями сотрудников, музеи становятся центрами культурной и просветительской работы, выходят в Интернет-пространство, оставаясь даже в сложные времена максимально доступными.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер не остался в стороне от поздравлений всех музейных работников.

«Это совершенно особый образ жизни - быть хранителем истории, беречь для будущих поколений историческую память и наследие предков, собирать по крупицам уникальные художественные коллекции, которые раскрывают перед каждым из нас красоту и многогранность человеческой жизни в разные исторические эпохи. Мы благодарны вам за это удивительное призвание», — поделился глава региона.

Он также пожелал, чтобы история и культура оставались нашими вечными спутниками, а связь времен никогда не прерывалась. И обязательно всем работникам музеев губернатор пожелал здоровья, счастья, благополучия и успехов.