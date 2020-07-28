Архивисты и историки спорят о дате открытия Краеведческого музея в Челябинске

Представители учреждения призвали не заниматься «декоммунизацией истории».

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В Государственном историческом музее Южного Урала ответили на заявления замдиректора по использованию документов архива Челябинской области о дате возникновения учреждения. Представитель архива предложил сместить «день рождения» музея на 10 лет назад. С его позицией не согласились в пресс-службе учреждения.



Дискуссия возникла вокруг даты возникновения музея. Архивист заявил, что она должна датироваться 1913 годом. Представители Государственного исторического музея Южного Урала в свою очередь отметили, что не могут допустить декоммунизации истории, предложенной представителем архива. Историки утверждают, до 1923 года в Челябинске не существовало Исторического музея в том виде, в каком подразумевает толкование самого названия учреждения. В качестве доказательства своей позиции они приводят постановление Президиума Челябинского губисполкома от 24 октября 1922 года и выдержки из газеты «Советская правда» от 1922 и 1923 годов.

«1-го июля в 7 часов вечера в помещении музея состоится общее собрание членов Общества изучения местного края, посвящённое первой годовщине со дня открытия в Челябинске музея местного края. За истекший год музеем проделана значительная работа по собиранию экспонатов для музея и привлечению внимания местного населения к работе музея и изучению особенностей края», — приводит цитату из «Советской правды» пресс-служба Государственного исторического музея Южного Урала.

В учреждении уверены, что датой открытия правильно называть именно 1923 год. Представители музея призвали замдиректора архива не декоммунизировать историю и не переписывать её без научных обоснований.