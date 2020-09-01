Новые велопарковки появились в Челябинске

Решение было принято после обращений от жителей в адрес главы города.

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Новые велопарковки появились на челябинской Кировке. Теперь любители двухколёсного транспорта могут оставить своих железных коней на одной из 4-х точек и не беспокоится о их безопасности.



По главной пешеходной улице Челябинска ездить на велосипеде запрещено, поэтому для удобства жителей было принято решение поставить велопарковки. Оставить транспорт можно возле проспекта Ленина, зданий «Альфа-Банка», комендатуры и на пересечении Кирова с Труда. Как рассказал сайту «Первый областной» директор городского сада имени Пушкина Игорь Клеин, установкой парковок занималась компания «Челябметалторг», а общая стоимость проекта составила 62 800 рублей. Он подчеркнул, что решение об установке велопарковок было принято после обращений челябинцев.

«Поступили предложения от жителей города, что очень много людей катается на велосипедах и оставляют их, и Наталья Котова дала указание установить парковки, чтобы люди спокойно ставили свои велосипеды»,— отметил директор горсада имени Пушкина Игорь Клеин.

Добавим, что в ближайшем будущем все гостевые маршруты Челябинска будут оснащены парковками для велосипедов. Также их установят и на маршрутах привлекательности.