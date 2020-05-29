Велодорожки и тропы: в Минприроды обсудили транспортную доступность «Зюраткуля» и «Таганая»

В этом году будет сделан упор на внутренний туризм.

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В Минприроды РФ прошло заседание рабочей группы по вопросам обеспечения транспортной доступности особо охраняемых природных территорий федерального значения. Это особенно важно в связи с тем, что этим летом прогнозируется увеличение спроса на внутренний туризм.

«В этом году туристический поток будет постепенно переориентирован на внутренний туризм. Период самоизоляции еще не закончился, но рано или поздно мы начнем из него выходить. Давайте вместе подумаем, каким образом мы можем улучшить транспортную доступность наших особо охраняемых природных территорий, чтобы люди могли комфортно отдохнуть в России», — открыла совещание замминистра природных ресурсов и экологии России Елена Панова.

Замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислав Харченко сообщил, что в регионе проводятся конкурсы на разработку проектно-сметной документации на проведение капремонта автодороги «Златоуст-Магнитка». Рассматриваются вопросы правового регулирования в отношении региональных дорог, которые ведут в нацпарк «Зюраткуль». Также планируется сделать частными землю под автомобильную дорогу «Сатка — озеро Зюраткуль». Директор нацпарка Александр Брюханов заявил, что необходимо более плотно взаимодействовать с сотрудниками «Росавтодора», проектируя строительство дорог.

Директор национального парка «Таганай» Алексей Яковлев выступил с инициативой создания сети велодорожек и троп для туристов. Проект получится осуществить с помощью финансирования из федеральных и региональных источников.

Завершая встречу, участники обсудили вопросы взаимодействия субъектов РФ с Минтрансом и Росавтодором, а также возможность включения в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» мероприятий по улучшению транспортной доступности ООПТ.