/ Копейские велогонщики стали победителями соревнований в Санкт-Петербурге

Представители Челябинской области успешно показали себя на первых стартах в году.

Копейские велогонщики стали победителями всероссийских соревнований. Первые в этом году старты проходили на велотреке «Локосфинкс» в Санкт-Петербурге. Успешное выступление показали воспитанники МБУ СШОР № 2 Дмитрий Мухомедьяров и Вячеслав Полозов.

Копейчане стали победителями Всероссийских соревнований в командной гонке преследования на 4 км. Дмитрий стал лучшим среди мужчин, а Вячеслав среди юниоров. — рассказали сайту «Первый областной» в министерстве спорта Челябинской области.

Отметим, команда Дмитрия Мухомедьярова показала один из самых лучших результатов за всю историю российского велоспорта. Достижение на много превысило норматив мастера спорта международного класса.