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Серийного похитителя велосипедов вычислили в Миассе

Добычей угонщика стало 13 двухколесных средств.
сегодня в 13:55
  |  Общество

Полиция Миасса нашла серийного угонщика велосипедов. Как им это удалось — не раскрывается. Мужчина орудовал в подъездах многоквартирных домов с мая по июль, его добычей стали 13 велосипедов. Одной из жертв стал мальчик Ваня Калетин. Школьник оставил велосипед в подъезде, прикованным специальным тросом. Вернувшись с уроков, ребенок не нашел его.

Я любил кататься на велосипеде почти каждый день. Клеил на него наклейки. В тот день мама заметила, что велосипеда нет. Я пошел домой реветь. Было очень обидно, что украли. Сразу позвонили в полицию. — рассказал сайту «Первый областной» велосипедист Иван Калетин.

Правоохранителям удалось разыскать нарушителя, им оказался 23-летний «гастролер» из Златоуста. Мужчина транспортировал велосипеды в свой город из Миасса, где продавал их.

Полицейскими установлено, что задержанный похитил 13 велосипедов, ущерб составил около 100 тысяч рублей. Златоустовец повреждал противоугонные тросы, после чего выкатывал велосипеды из подъездов и уезжал в Златоуст, где продавал краденые транспортные средства. Благодаря оперативности полицейских 8 двухколесных средств передвижения возвращены владельцам. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Нарушителю грозит до 2 лет лишения свободы.

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