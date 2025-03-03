Великий пост начался у православных христиан

Он продлится семь недель

С сегодняшнего дня, 3 марта, у православных христиан начинается Великий пост. Он продлится до 19 апреля — 48 дней. В чем суть поста, что можно употреблять в пищу в этот период, а что запрещено — в материале ИА «Первое областное».

Суть Великого поста

Важным христианским праздникам всегда предшествуют посты. Их суть в том, чтобы очистить душу и тело. Перед Пасхой, самым важным праздником, верующие соблюдают строжайший и самый продолжительный пост — Великий. Но говение — это не только воздержание от употребления в пищу определенных продуктов: в этот период важно усердно молиться, посещать храм, отпустить все обиды. Лучше всего суть Великого поста отражена в песнопениях Постной Триоди, сообщает «Азбука веры»:

«Будем поститься постом приятным, благоугодным Господу; истинный пост — от пороков уклонение, воздержание языка, отказ от гнева, разлучение с вожделениями, злословием, ложью и клятвопреступлением».

Верующие, соблюдая Великий пост, подражают Христу, который на протяжении 40 дней постился перед тем, как отправиться в служение.

Питание в Великий пост

Священнослужители подчеркивают, что любой пост, в том числе Великий, нельзя сводить исключительно к ограничениям в пище.

«Соблюдая пост, христианин лучше подготавливается к Пасхе. Но пост — не диета в банальном понимании этого слова. В этот период особенно важно сближаться с Богом через молитвы и посещение храмов»,— подчеркивают в духовенстве.

Но поскольку ограничения в еде все же неотъемлемая часть поста, принимать решение о его строгом соблюдении нужно взвешенно. Важно учитывать вид деятельности, которым занимается христианин, хронические заболевания и многое другое. Беременные, кормящие женщины, маленькие дети и люди, страдающие тяжелыми заболеваниями, освобождаются от соблюдения поста. Тем, кто придерживается специального питания в силу особенностей своего организма, лучше проконсультироваться со своим лечащим врачом и священником.

Что запрещено и разрешено есть в пост

Во время Великого поста из рациона предписывается исключить:

птицу, мясо, полуфабрикаты из них, а также колбасу;

молоко, молочные и кисломолочные продукты, в том числе сливочное масло и сыр;

яйца и все продукты с их содержанием;

сдобу и кондитерские изделия;

алкогольные напитки (кроме вина в отдельные дни).

Продукты, которые разрешено употреблять:

овощи, фрукты, ягоды и все виды зелени;

орехи и сухофрукты;

все виды злаков;

бобы, фасоль, нут, чечевицу, сою и их производные;

грибы;

черный хлеб, хлебцы;

мед;

хлебобулочные изделия, в составе которых нет сливочного масла и яиц.

Календарь питания

Существует календарь питания в Великий пост, который, однако, составлен по строгому монастырскому уставу. Он предписывает следующее:

понедельник, среда, пятница — сухоядение (фрукты, овощи, хлеб, вода);

вторник, четверг — горячая пища без масла;

суббота, воскресенье — пища с растительным маслом, немного вина.

Что касается растительного масла, то миряне могут употреблять его в пищу без ограничений. Только по выходным оно разрешено монахам. Блюда из рыбы постящиеся могут позволить себе лишь в праздники Благовещения и Вербного Воскресенья, которые отмечаются 7 и 13 апреля соответственно.

В понедельник первой недели предписывается полное воздержание от пищи. Аналогично — в Великую пятницу на Страстной неделе, которая в этом году выпадает на 18 апреля, — до выноса плащаницы.

Материал подготовлен ИА «Первое областное» на основе открытых источников.