Список сервисов доставки еды появился на сайте мэрии Челябинска

Список опубликован в новом разделе #ОставайтесьДома.

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На сайте администрации Челябинска появился новый раздел #ОставайтесьДома, где будет публиковаться полезная информация для горожан. Уже сейчас, например, там размещены сервисы доставки еды на дом, которые предлагают тем, кто остаётся дома, не только разнообразные блюда, но и кухню.

Например, если вы любите европейскую кухню, то рестораны «Король Густав», «Х.О.», «Сицилия» и «Оливер» готовы принять ваши заказы и доставить их прямо до дверей. Для любителей русской кухни доставка работает в ресторане «Уральские пельмени» и кафе «Янтарь». Работает доставка еды и в таких заведениях, как ресторан «Ребрышковая», рестораны японской и китайской кухни «Асаби» и «ВАО», ресторан кавказской кухни «Старый Ереван», а также пиццерии «Рара Carlo» и «Подди-Пицца» и Кулинария-кондитерская «Близкие люди».

Всё о доставке можно узнать по телефонам заведений, размещённых здесь.

Напомним, накануне глава Челябинска Наталья Котова поблагодарила челябинцев за то, что они остаются дома, а значит предотвращают распространение коронавирусной инфекции. Также мэр призвала относиться к принимаемым мерам со всей серьёзностью.