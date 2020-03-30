«Кафе до сих пор работает, куда звонить?»: жители сообщают о нарушении карантина

За нарушение ограничения работы предпринимателей ждут штрафы.

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В минувшие выходные на редакцию сайта «Первый областной» обрушился шквал звонков: жители Челябинска интересовались, куда сообщить о том, что торговые точки не выполняют распоряжения о закрытии и продолжают работать. Так одна из челябинок рассказала, что напротив ее дома продолжает работать кафе.

«Я сама медик, мы с моей пожилой мамой как ответственные люди самоизолировались, а сейчас смотрю в окно, напротив нашего дома продолжает работать кафе. Неужели люди не понимают, насколько это на самом деле страшно?», — возмущается женщина.

За исполнением распоряжения губернатора в Челябинске будет следить управление по торговле и услугам администрации города. Для предпринимателей и жителей открыта горячая линия: (351) 265-39-45. По этому телефону жители могут сообщить о нарушениях, а предприниматели уточнить: могут ли они продолжать деятельность.

Главой региона был подписан документ, согласно которому продолжать работать могут лишь продуктовые магазины, аптеки и торговые точки, реализующие товары первой необходимости. Перечень последних периодически расширяется и публикуется в официальных источниках, но увеличивать их список самостоятельно запрещено.

Напомним, предпринимателей и просто жителей, которые нарушат ограничительный режим, ждут штрафы. Законопроект уже сегодня должен быть принят Госдумой. Так, за нарушение карантина физлицо заплатит штраф от 1 до 30 тысяч рублей, в случае повторного нарушения взыскание увеличится — от 15 до 50 тысяч. Должностные лица будут отвечать строже: при первом нарушении — от 10 до 50 тысяч рублей; повторно — от 300 до 500 тысяч рублей, или дисквалификация на срок от 1 до 3 лет. На индивидуальных предпринимателей и юрлица будут накладываться самые строгие взыскания: при первичном — от 30 до 50 тысяч и от 100 до 300 соответственно. При повторном от 500 до 1 миллиона рублей, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 дней.

Жалеть не станут никого. Так, к примеру, первая неожиданная проверка нагрянула в «Леруа Мерлен» в Челябинске уже 28 марта. Администрация строительного гипермаркета решила, что раз они реализуют 7 позиций из утвержденного списка товаров первой необходимости, то могут открыться и работать в штатном режиме. Но проверяющие объяснили: продавать они могут только перечисленное в перечне, а огромное скопление людей в комплексе — почти преступление.

Нерабочая неделя объявленная президентом страны призвана разобщить население и не дать распространиться коронавирусу в еще большем масштабе. Поэтому всем жителям страны рекомендуют изолироваться и провести эти семь дней дома, ограничив общение с посторонними.