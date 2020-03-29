Москва уходит в режим всеобщей самоизоляции

Мэр Сергей Собянин обозначил исключения, при которых можно будет покидать квартиру.

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Сергей Собянин подписал указ о дополнительных мерах, которые предотвратят масштабное и быстрое распространение коронавируса в столице. С 30 марта все живущие в Москве люди, независимо от возраста, должны самоизолироваться. Выйти из дома можно будет лишь в ряде случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу, совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), необходимости вынести бытовой мусор.

В ближайшие дни покинуть московские квартиры можно будет лишь при наличии специального пропуска, который будет утвержден федеральным правительством. За перемещением граждан будет следить умная система контроля, которая развернется в ближайшее время.

Указ мэра Москвы не исключает права въезда и выезда из города, но передвижения по столице должны быть минимизированы.

Как сообщают информационные источники, на введение более жестких мер повлиял не столько рост числа заболевших, сколько повсеместные нарушения жителями карантинного режима.