/ Надзорные ведомства присоединятся к встрече экоактивистов с Владимиром Елистратовым

Обсуждение вопросов экологии пройдет в четверг, 20 декабря, в 16:30.

К обсуждению экологических вопросов с врио мэра Челябинска Владимиром Елистратовым по собственной инициативе подключились и другие заинтересованные ведомства. Так на встрече будут присутствовать Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Министерство экологии, а также председатель общественной палаты Олег Дубровин.

Это логично, потому что они являются компетентными в этих вопросах. Может быть даже более компетентными, чем глава города, потому что у администрации города очень мало полномочий для этой работы. Все полномочия у Росприроднадзора, Роспотребнадзора и у Министерства экологии. И те 12 вопросов, перечень которых нам прислали, они касаются больше деятельности не главы Челябинска, а вот этих федеральных надзорных ведомств и областного министерства. — рассказал сайту «Первый областной» Владимир Сафонов.

Отметим, во вторник, 18 декабря, Владимир Елистратов пригласил общественников и экоактивистов Челябинска к столу переговоров для совместного решения экологических вопросов. Встреча пройдет в четверг, 20 декабря, в 16:30.