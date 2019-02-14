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/ У челябинских экстремалов появится «новый дом»

У челябинских экстремалов появится «новый дом»

Такое решение принял врио главы города Владимир Елистратов.
сегодня в 19:00
  |  Общество

Обновленный экстрим-парк получит свое постоянное место — в парке Гагарина. Такое решение, в ходе осмотра территории и встречи с городскими экстремалами принял временно исполняющий обязанности главы Челябинска Владимир Елистратов.

Как рассказал нашему сайту организатор экстрим-мероприятий Антон Мазуркевич, тема постоянной «прописки» для челябинских экстремалов стоит довольно остро. Скейтеры, роллеры и другие любители опасных видов спорта «кочуют» с места на место. Однако просторная и современная площадка в самом центре мегаполиса может решить эту проблема.

Окончательного места, где ребята бы смогли спокойно тренироваться нет. Курчатова- спорный вопрос, там много моментов и административных и с землей, на «Торговом центре» — свои нюансы с асфальтом, уклоном освещением. Это — новая площадка, действительно большая, полноценная, которую будут доводить до ума, делать, переносить сюда фигуры, докупать их, чтобы она была основной экстрим-площадкой в Челябинске. — рассказал владелец магазина «Banan Boardshop» и организатор экстрим-мероприятий в Челябинской области Антон Мазуркевич.

Как отметил Владимир Елистратов, сейчас на месте будущего парка требуется проведение ряда работ, таких как асфальтирование и установка оборудования. Назвал врио главы города и примерные сроки реализации проекта.

Я считаю, такой разумный, реальный срок, за который будет не стыдно — сентябрь месяц следующего года, но мое мнение — он летом уже начнет работать. Здесь нет больших проблем по оформлению собственности, это муниципальная земля, мы ее закрепим за учреждением, сделаем благоустройство в виде асфальтирования и начнем монтаж. — рассказал врио главы Челябинска Владимир Елистратов.

Владимир Елистратов заверил — затягивать со строительством экстрим-парка никто не будет. Обе стороны сошлись во мнении — данная площадка является лучшим вариантом из всех возможных. Объяснил Владимир Елистратов и то, почему экстрим-парк не появится на любимом месте челябинских экстремалов — возле памятника Курчатову. По словам врио главы города все дело в ограничениях, связанных с охраной, однако, по мнению Владимира Елистратова, предложенное место нисколько не хуже, того, где любители экстремальных видов спорта обитают на данный момент.

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