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/ Владимир Елистратов рассказал о сходстве между футболом и политикой медиахолдингу ОТВ

Владимир Елистратов рассказал о сходстве между футболом и политикой медиахолдингу ОТВ

Врио главы города дал эксклюзивное интервью.
сегодня в 11:13
  |  Общество

Сменил деловой костюм на спортивную форму и сыграл в футбол со студентами — именно так провел пятницу временно исполняющий обязанности главы Челябинска Владимир Елистратов. Чиновник вышел на поле в составе сборной городской администрации и отыграл матч против команды студенческих отрядов. А заодно дал эксклюзивное интервью корреспонденту медиахолдинга ОТВ. Врио мэра рассказал о футболе, спорте, семье, политике и Челябинске.

Как признался сам Владимир Елистратов, футбол помогает ему на некоторое время расслабиться и забыть о проблемах, которых у политика такого ранга, по признанию самого, Владимира Елистратова, «выше крыши».

Футбол помогает разгружаться. Раньше занимался другими видами спорта, а потом стало его не хватать, а футбол помог. Между футболом и политикой, как минимум, одно общее: люди делятся на команды и пытаются друг друга убедить в том, что одна команда сильнее. Что сложнее — я не знаю. Политика — для одних целей, а футбол — для удовольствия. Нет каких-то корыстных или других намерений. — рассказал сайту «Первый областной» Владимир Елистратов.

Кроме политической должности, Владимир Елистратов носит и другой статус — дедушка. Временно исполняющий обязанности главы Челябинска занимается воспитанием пятерых внуков. Не так давно в интернете появилась фотография, на которой чиновник вместе со старшими из них посетил хоккейный матч. И не просто матч, а «южноуральское дерби» между «Трактором» и «Металлургом». Как признался сам Владимир Елистратов, быть дедушкой — почетное и приятное звание. Он также отметил, что, несмотря на занимаемый пост, семье удается каждые выходные выйти в лес, прогуляться.

Ходим в наш родной городской бор. Пешком до карьера и назад. Просто подышать воздухом. Белок кормлю обязательно — они ведь наши горожане. — поделился с сайтом «Первый областной» Владимир Елистратов.

Владимир Елистратов рассказал: он не зацикливается на том, что ему не нравится, а недовольству предпочитает дело. Именно с таким подходом можно соотнести общение врио главы Челябинска с жителями районов города. Кроме того, учесть желание жителей Челябинска необходимо и для формирования предвыборной программы.

Мне это просто необходимо. Депутаты будут слушать, перед тем как я буду что-то говорить, я должен четко осознавать, что нужно горожанам. Для этого необходимо общение напрямую. — отметил Владимир Елистратов.

Сам чиновник уверен, что нельзя уделять внимание чему-то одному, ведь каждый человек — многосторонняя личность, которая должна находить себя везде, независимо от того, чем занят этот человек.

Полное интервью Владимира Елистратова смотрите 16 февраля, в 21:30, в программе «Итоги. Время Новостей» на телеканале ОТВ.

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Комментарии

Колесникова
11:34, 16.02.2019
Интересное интервью, и сравнение спорта и политики мне понравилось. Не могу сказать, что спорт это всегда для удовольствия. Это также серьёзная работа, над самим собой, в первую очередь .

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