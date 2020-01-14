Петарда взорвалась в руке ребенка в Еманжелинском районе

Мальчик доставлен в больницу.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования ребенка пиротехникой. ЧП произошло днем 13 января, когда 10-летний школьник приобрел петарды в одном из торговых павильонов посёлка Красногорский. После того, как мальчик зажег петарду, она сразу взорвалась у него в руке.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья», — сообщают в Следственном комитете России по Челябинской области.

Мальчик доставлен в больницу с травмой руки.