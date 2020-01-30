Вечный огонь зажжется в Кусе к 75-летию Победы

Мемориал обновят к великому празднику.

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В настоящее время в Кусе на мемориале Победы установлен огонь временного горения. Зажигают его лишь в праздники. К 75-летию Победы в муниципалитете памятное место полностью обновят. Здесь будет установлен вечный огонь, а памятник отреставрируют.

«У нас в планах до 1 мая все работы завершить, включая газификацию и монтаж всего необходимого. Уже договор заключен с „Челябинскгазкомом“. Уже горелку заказали, которая под наш памятник подходит. До 20 марта завод изготовитель нам его поставит. На ремонт деньги запланированы в местном бюджете, как только наступит теплый период, начнем работы. Мы планируем, что закончим раньше срока, примерно до 20 апреля», — рассказал Юрий Лысяков, глава Кусинского муниципального района.

Объект сегодня, 30 января, осмотрел глава региона. Он посоветовал не затягивать с началом работ и уже сейчас начинать все «бумажные процедуры», а также заранее определиться с подрядчиком, чтобы с наступлением тепла сразу приступить к работам.