«Люди связывают свою судьбу с городом»: в Кусе будут поднимать экономику

Губернатор пообщался с местными жителями.

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В кинозале имени Сергея Герасимова в Кусе аншлаг и дело вовсе не в премьере фильма, событие куда важнее — в город приехал губернатор, и в заключении рабочего визита Алексей Текслер встретился с местными жителями.

Представитель «Трезвой Кусы» поинтересовался, когда будет введено ограничение на продажу алкогольной и табачной продукции. Мер, которые принимаются сейчас, недостаточно, считает активист.

«Мы обсуждали эту проблему с руководством партии „Единая Россия“, я надеюсь, что уже в ближайшее время соответствующий закон будет принят, в частности введут запрет на работу так называемых „наливаек“», — сказал губернатор.

Поднялась больная для Кусы тема безработицы, большое количество промышленных предприятий сейчас лишено рабочих, количество сотрудников уменьшилось в 20 раз в сравнении с прошлым.

«Люди связывают свою судьбу с городом и хотят понимать перспективы. Одна из ключевых задач, которую я поставил перед правительством и муниципалитетом найти точки роста, которые поднимут экономику. Например, можно использовать туристический потенциал и развивать малый и средний бизнес, есть возможность вернуть к работе и крупные предприятия», — считает Алексей Текслер.

Кусинцев волнует и тема общественного транспорта, жители, выезжая из города, испытывают проблемы с возвращением домой, то нет автобусов, то мест в них, жалуются местные.

Говорили и о нечищеных дорогах, и о неосвещенных улицах, сам губернатор заметил, что результатом потепления стали висящие по всему городу сосульки, Текслер сказал, что впредь подобного быть не должно.

Традиционно губернатор вручил главе района синюю папку с наказами и посоветовал чаще встречаться с людьми и обращать внимание на их проблемы.