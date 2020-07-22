Меценат установил смотровой бинокль в Магнитогорске

Прибор появился в парке у Вечного огня.

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В городе Магнитогорск появился смотровой бинокль. Специальное оборудование было установлено в парке у Вечного огня. Благодаря увеличению, стоя на земле, можно как следует разглядеть памятник «Тыл — фронту», высота которого — пятнадцать метров, а также аллеи парка.

«В парке у Вечного огня появился смотровой бинокль. Инициатива установки бинокля принадлежит частному лицу», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Магнитогорска.

Как отмечают представители администрации, если данный вид развлечения понравится жителям Магнитогорска, то подобные смотровые бинокли могут быть установлены в разных частях города.