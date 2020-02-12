Правительство области объяснило, зачем покупать дорогую форму для почетного караула

Ранее членов ЛДПР заинтересовала высокая стоимость обмундирования.

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Тендер от Министерства общественной безопасности в числе госзакупок вызвал большой интерес у членов партии ЛДПР. Чтобы «упаковать» одного служащего, придется потратить не один десяток тысяч рублей: парадная фуражка — 11 000, сапоги — 13 000, плюс ремни, аксельбанты и белые перчатки. В итоге парадная форма всего почетного караула обойдется бюджету региона в 2,5 миллиона рублей.

«Мы промониторили специализированные магазины, где стоимость фуражек не превышает две тысячи рублей. Пускай проверит ФАС, я не могу дать оценку, я не специалист в этом. Пусть Главное контрольное управление проверит, и они уже оценят — дорогая это стоимость или нет. Я сейчас еще о том говорю, что зачем эти траты, если нам есть куда потратить сейчас, с дефицитом масок в Челябинской области, был дефицит тест-полосок для глюкометров, средств для реабилитации инвалидов, социальной такой направленности», — говорит лидер регионального отделения партии ЛДПР Виталий Пашин.

В новой форме бойцы роты почетного караула прошагают по площади Революции во время парада 9 мая, затем ее будут надевать для возложения венков у Вечного огня в другие памятные даты.

«Возможно, что в ЛДПР никто не служил в армии. Форма для роты почетного караула имеет особенности, форма эта определяется соответствующими нормативными актами Министерства обороны. Это красивая форма должна быть. В магазинах эту форму не продают, ее шьют на заказ. В соответствии с законом мы запросили предприятия, которые могут это сшить, и уточнили цену, подготовили заявки на проведение конкурса. Если в ходе конкурса цена понизится, естественно мы будем рады», — прокомментировал заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов.

Отметим, что ранее форму военных обновляли при губернаторе Петре Сумине.