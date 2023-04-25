Вечером 25 апреля пробки в Челябинске достигли семи баллов

Заторы образовались не только из центра, но и на выездах из кладбищ

К концу рабочего дня 25 апреля на дорогах Челябинска собрались пробки. По данным сервиса Яндекс-пробки в эти минуты заторы достигли семи баллов. Самые плотные скопления автомобилей на выезде из центра города и по направлению из кладбищ.

Рабочий вторник для православных совпал с Радоницей, днем поминовения усопших. Не удивительно, что в этот день на въездах к кладбищам города образовалось большое скопление автомобилей. Сегодняшние пробки на карте — тому подтверждение: заторы образовались на выезде из центра к окончанию рабочего дня и по направлению в город со стороны кладбищ.

Самые большие скопления транспорта сейчас наблюдаются на проспекте Ленина в обе стороны: от улицы Российской и до Кирова. Также из центра затруднительно уехать по улице Свободы, «стоит» развязка на Братьев Кашириных в районе цирка.

Пробки собрались и на пересечении улиц Энгельса, Воровского с проспектом Ленина. Сложное движение наблюдается от центра по меридиану на Копейское шоссе. Традиционная пробка собралась в районе Областной больницы с кольца. Привычные заторы также в эти минуты — и на участках с ограничением движения из-за ремонта путей и дорожного полотна.

Затруднено движение от выездов с некоторых городских кладбищ, хотя накануне городская ГИБДД рекомендовала автомобилистам отказаться от посещения мест захоронений на своих автомобилях. Перевозчики запустили дополнительные автобусы на 25 апреля. Однако по направлению из Старокамышенского, Митрофановское, Новосинеглазовского и Успенского кладбищ.