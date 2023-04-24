В день поминовения усопших 25 апреля в Челябинской области ожидают напряженную дорожную обстановку. В связи с массовым посещением кладбищ областная Госавтоинспекция перешла на усиленный режим работы и призвала южноуральцев по возможности использовать для передвижения общественный транспорт.

Водителей попросили заранее планировать маршруты передвижения и корректировать их с учетом дорожной обстановки, а также соблюдать правила дорожного движения.

«Личный состав дорожно-патрульной службы будет работать в усиленном варианте, выполняя регулировочно-распорядительные действия с целью недопущения заторов на дорогах», — отметили в Госавтоинспекции.
В Челябинской агломерации на Радоницу запустят автобусы к городским кладбищам
Ранее ИА «Первое областное» писало, что в Челябинске и Копейске на Радоницу запустили специальные автобусы к городским кладбищам. Власти областного центра также предупредили, что 25 апреля въезд на кладбища для автомобилей будет закрыт.