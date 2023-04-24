Жителей Челябинской области призвали отказаться от личных машин на Радоницу

На дорогах к кладбищам возможны пробки

«Личный состав дорожно-патрульной службы будет работать в усиленном варианте, выполняя регулировочно-распорядительные действия с целью недопущения заторов на дорогах»,

— отметили в Госавтоинспекции.